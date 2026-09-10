El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio protagonizaron un fuerte cruce durante una exposición en el Senado por el destino de las reservas de oro de la Argentina.

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Bausili explicó que parte del oro del Banco Central fue trasladado al exterior durante 2024 y que actualmente se encuentra depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Suiza. Según el funcionario, la decisión se tomó para aprovechar una oportunidad del mercado y mejorar la calidad de los lingotes a un costo menor.

El titular del BCRA sostuvo además que los movimientos del oro quedaron registrados y fueron auditados, lo cual explicó que algunos detalles de las operaciones no se dieron a conocer públicamente para evitar que otros actores del mercado pudieran operar en contra de los intereses de la entidad. La explicación generó un fuerte rechazo de Di Tullio, quien cuestionó a Bausili por la falta de información sobre el destino de las reservas. La senadora aseguró que el oro no está realmente en Suiza, sino que continúa en Londres.

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Di Tullio sostuvo que ni el Congreso ni la Auditoría General de la Nación (AGN) pudieron conocer con precisión dónde se encuentran las reservas ni para qué fueron trasladadas. Además, advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas legales contra el titular del Banco Central.

El cruce ocurrió durante el debate de un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca limitar el financiamiento del Tesoro mediante la emisión de dinero. Bausili defendió el proyecto junto al vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Ambos señalaron que uno de los principales objetivos de la reforma es evitar que el Tesoro vuelva a financiar sus gastos mediante la emisión monetaria.

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Durante su exposición, Bausili también explicó que el Banco Central conserva parte de sus reservas de oro en sus propias bóvedas, mientras que otra parte fue depositada en el BIS, en Suiza. La discusión por el oro se mantiene abierta debido a que la oposición cuestiona la información brindada por el Gobierno y reclama mayores detalles sobre el traslado de las reservas realizado en 2024.

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