La morosidad afecta con especial intensidad a las mujeres menores de 25 años, un segmento de la población marcado por la informalidad laboral, los bajos ingresos y las dificultades para acceder a empleos estables. Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad, a partir de su “Mapa de la Deuda” y con datos actualizados a julio de 2026, permitió dimensionar la situación en todo el país y en los municipios bonaerenses.

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A nivel nacional, la tasa de morosidad entre las mujeres de hasta 25 años llegó al 38,25% considerando todo tipo de entidades financieras. De un universo de 784.172 deudoras, unas 311.087 registran atrasos en sus pagos. La deuda promedio del grupo alcanza los $1.020.000, mientras que entre quienes se encuentran en mora el monto promedio es de $987.660.

Los hombres de la misma franja etaria también presentan un nivel elevado de incumplimiento, aunque algo menor: 37,1%. En comparación, la tasa de morosidad del total de la población se ubicó en 17,94%, lo que muestra la particular vulnerabilidad de los jóvenes frente al endeudamiento.

En el ranking provincial, San Luis aparece con el mayor nivel de morosidad femenina entre las menores de 25 años, con 46,35%. Le siguen Chaco (43,73%), Catamarca (42,83%), San Juan (42,29%), y La Rioja y Corrientes (41,94%). También se encuentran por encima del promedio nacional Santa Cruz, con 41,67%; Buenos Aires, con 40,47%; y Chubut, con 39,95%.

En la provincia de Buenos Aires, algunos municipios presentan porcentajes todavía más elevados. Pila encabeza el listado con una tasa de morosidad del 65,18%, seguido por General Lavalle (63,53%) y Castelli (62,06%). También aparecen Tordillo (55,53%), Pellegrini (51,16%), Puán (51,09%) y Alberti (50,08%).

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Sin embargo, los porcentajes más altos de estos pequeños municipios deben analizarse teniendo en cuenta que se trata de poblaciones reducidas. Por esa razón, aunque las tasas resulten muy elevadas, en términos absolutos pueden representar apenas algunas decenas de mujeres con deudas atrasadas.

Uno de los datos más significativos aparece en Pila, donde la deuda promedio de las mujeres de hasta 25 años alcanza los $1.750.000, muy por encima de los $987.660 registrados como promedio nacional entre quienes están en mora. En Castelli, en tanto, la deuda promedio llega a $1.680.000, mientras que el monto promedio de las deudas en mora asciende a $3.380.000.

A pesar de estos indicadores, las mujeres menores de 25 años representan una porción relativamente pequeña del endeudamiento total de los hogares. Las 311.087 jóvenes en mora acumulan $307.248 millones, equivalente al 1,78% de los $17,23 billones de deuda en mora registrados en Argentina durante julio.

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Otro informe, elaborado por la consultora Econviews, señaló que la deuda mediana de los menores de 25 años ronda los $280.000, frente a más de $1.500.000 entre las personas de 35 años o más. El análisis también indicó que los jóvenes ingresan en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65 años y que el 82% de los morosos menores de 25 años tiene todas sus deudas atrasadas, frente al 46% entre los deudores de mayor edad.

El crédito no bancario también aparece como un factor relevante. Aunque representa menos del 10% del financiamiento total, concentra más de una cuarta parte de los pesos en mora y una cantidad de deudores morosos superior a la de los bancos. Dentro de este segmento, las fintech tienen una participación frecuente entre los nuevos casos de incumplimiento, aunque con montos de deuda por persona inferiores a los de otras modalidades de crédito no bancario.