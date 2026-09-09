En el acto inaugural del Museo del Regimiento de Granaderos, el presidente (quien encabezó el acto) sostuvo que Malvinas debe ser entendida como una causa nacional y no como una cuestión partidaria, por lo que pidió dejar de lado las diferencias políticas al momento de debatir los proyectos.

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El Gobierno prepara un paquete de medidas vinculadas con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Entre las iniciativas anunciadas se encuentran modificaciones al régimen de sanciones para empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.



En ese marco, Milei buscó construir respaldo parlamentario y planteó que el reclamo por las islas debería quedar por fuera de las disputas habituales entre oficialismo y oposición.



La estrategia oficial llega después de que el Gobierno endureciera su postura frente a las actividades de exploración petrolera en la zona. Argentina presentó además una denuncia penal contra directivos de la empresa Navitas Petroleum, vinculada al proyecto petrolero Sea Lion, que opera con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.



El conflicto también adquirió una dimensión internacional luego de recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la tradicional posición de neutralidad de Washington frente a la disputa. Milei interpretó ese escenario como una oportunidad para fortalecer el reclamo diplomático argentino.



La Casa Rosada apunta así a obtener acompañamiento de distintos bloques y evitar que las iniciativas queden atravesadas por la polarización política. El objetivo declarado es consolidar una posición común frente al Reino Unido y reforzar las herramientas legales de Argentina para defender sus intereses sobre los recursos del Atlántico Sur.

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