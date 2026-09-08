El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. A dos meses de su llegada, ya tiene previstas 17 actividades en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

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Durante su estadía, el sucesor de Francisco mantendrá encuentros con autoridades políticas, representantes religiosos y organizaciones sociales, además de encabezar distintas misas.



El domingo 8 de noviembre, León XIV llegará desde Uruguay y realizará una ofrenda floral ante el monumento a José de San Martín. Luego se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con representantes de los poderes Legislativo y Judicial. La jornada finalizará en la Nunciatura Apostólica.

El lunes 9, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven cerca de 400 personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Más tarde encabezará una misa multitudinaria en Palermo y participará de encuentros vinculados al mundo del trabajo y al diálogo interreligioso.

Ademas, se realizaría un homenaje al Papa Francisco en el templo porteño junto a obispos argentinos. Allí, el Pontífice encabezará la celebración de las vísperas y un momento de oración.

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La Catedral Metropolitana fue la sede episcopal de Jorge Bergoglio durante los 15 años en los que fue arzobispo de Buenos Aires, entre 1998 y 2013. Desde allí encabezó celebraciones religiosas, encuentros y tradicionales ceremonias antes de ser elegido Papa.

Después de la ceremonia, León XIV compartirá una cena con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, en otro de los encuentros previstos durante su estadía en el país.



El martes 10, viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Fábrica Argentina de Aviones y visitar la Catedral provincial. También mantendrá un encuentro con religiosos y seminaristas antes de regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

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Finalmente, el miércoles 11, visitará la cárcel de Devoto y mantendrá un encuentro con personas privadas de su libertad. Luego viajará a Luján, donde celebrará una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján y se reunirá con voluntarios, antes de continuar su gira hacia Perú.



La visita también implicará un importante operativo de seguridad y logística, con participación del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.



Aunque ya hay 17 actividades definidas, desde la Iglesia remarcaron que el cronograma aún puede sufrir modificaciones y que la última palabra la tendrá la Santa Sede.