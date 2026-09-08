La detección fue informada en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 34. De acuerdo con las autoridades sanitarias, la nueva variante no representa por el momento un riesgo adicional sustancial para la salud.



Los casos fueron encontrados a partir del análisis de 21 genomas realizados por el sistema de vigilancia genómica. Tres de las muestras, equivalentes al 14%, correspondieron al linaje BA.3.2.

Según la información oficial, los pacientes evolucionaron favorablemente. Uno de ellos requirió internación debido a comorbilidades previas, aunque no se informó que el cuadro estuviera relacionado con una mayor gravedad atribuible a la variante.



La BA.3.2 es una subvariante de Ómicron que se caracteriza por presentar una gran cantidad de mutaciones. También es conocida informalmente como “Cicada” y ha sido detectada en distintos países durante 2026.

Ads



Su presencia generó atención entre los especialistas por sus cambios genéticos, que podrían favorecer una mayor capacidad para evadir parte de la inmunidad existente. Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias de que provoque cuadros más graves o un aumento de las hospitalizaciones respecto de otras variantes en circulación.



Las autoridades argentinas remarcaron que la situación continuará bajo vigilancia epidemiológica y genómica para determinar cómo evoluciona la circulación del linaje en el país.

Por ahora, la detección de los primeros casos no implica una nueva situación de alarma sanitaria, aunque representa un dato relevante para el seguimiento de la evolución del virus y de sus nuevas variantes.

Ads

Ads