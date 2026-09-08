La reunión tendrá como eje el seguimiento de las medidas anunciadas por Javier Milei en cadena nacional y la definición de los próximos pasos para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

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Entre los principales puntos estará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo decidió enviar a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento legislativo. La iniciativa contempla un endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.



Además, el proyecto propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por distintas áreas del Estado, entre ellas Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con el objetivo de coordinar una política común frente a posibles amenazas a los intereses argentinos.



La Casa Rosada busca avanzar con rapidez en el Congreso y alcanzar acuerdos con sectores de la oposición y bloques dialoguistas para evitar que el debate se extienda y pierda centralidad política. En paralelo, el Gobierno comenzó a aplicar medidas contra empresas vinculadas a la explotación de recursos en las Islas.



La incorporación de Quirno y Presti a la mesa política apunta a profundizar la coordinación entre la estrategia diplomática y la política de defensa. El canciller ya había destacado el trabajo conjunto entre ambas áreas para fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur.

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