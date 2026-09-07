JOY Airline dio un nuevo paso para ingresar al mercado aerocomercial argentino. La compañía anunció que desde este martes 8 de septiembre comenzará a comercializar pasajes para sus primeras rutas regulares, con Jujuy como centro inicial de sus operaciones.

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El esquema previsto contempla vuelos entre Jujuy y Buenos Aires, con 12 frecuencias semanales, y entre Jujuy y Córdoba, con siete servicios por semana. De esta manera, la empresa buscará reforzar las conexiones aéreas del norte argentino y ofrecer una nueva alternativa para viajar entre esas ciudades.

La compañía todavía se encuentra en la etapa final de certificación ante las autoridades aeronáuticas. Su objetivo es comenzar los vuelos regulares hacia fines de septiembre o durante los primeros días de octubre, una vez completados los trámites correspondientes.

Para iniciar sus servicios, JOY utilizará un Bombardier CRJ-200LR con capacidad para 50 pasajeros. La configuración del avión cuenta con dos asientos a cada lado del pasillo y no tiene asiento central. La propia empresa se presenta como una aerolínea regional orientada a operar rutas directas con aeronaves de menor capacidad.

Jujuy será la primera base de la compañía y funcionará como punto de conexión tanto con Aeroparque como con Córdoba. Además, JOY trabaja en la incorporación de un segundo avión y analiza nuevas rutas para ampliar su red una vez iniciadas las operaciones.

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El desembarco había sido anunciado originalmente para las vacaciones de invierno, pero el comienzo de los vuelos se postergó mientras avanzaba el proceso de certificación. Ahora, con la apertura de la venta de pasajes, la empresa entra en la etapa previa a su debut comercial en el país.

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