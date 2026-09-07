Mirtha Legrand fue internada este lunes en el sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro de bronquitis y permanece allí para realizarse una serie de estudios médicos.

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La información fue confirmada por personas de su entorno, quienes señalaron que la conductora se encuentra bien y estable. La internación se realiza como medida de control ante el cuadro respiratorio.

La conductora ya había presentado síntomas durante los últimos días y, por recomendación médica, había optado por permanecer en reposo en su domicilio.

Por ese motivo, Mirtha se ausentó este sábado de “La Noche de Mirtha”, programa que conduce por la pantalla de eltrece.

A sus 99 años, la diva continúa al frente de su ciclo televisivo y, por el momento, no se informaron mayores complicaciones vinculadas con su estado de salud.

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