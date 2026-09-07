El planteo fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá analizar los recursos presentados contra el fallo. La sentencia había establecido una condena para el único imputado considerado responsable, aunque de cumplimiento condicional.



La querella cuestionó que la pena impuesta no sea de cumplimiento efectivo y solicitó que la Justicia revise la decisión adoptada en primera instancia.

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El planteo se suma a otros recursos presentados por familiares de los tripulantes, que también apelaron distintos aspectos de la sentencia. De esta manera, la causa continuará su recorrido judicial y será Casación la encargada de resolver los planteos.



Con las apelaciones presentadas, la investigación judicial vuelve a quedar bajo análisis de una instancia superior. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar si mantiene la condena tal como fue dictada o si hace lugar a los pedidos de las querellas.

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