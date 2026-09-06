Tres de las principales compañías de servicios petroleros a nivel mundial confirmaron que no participarán en proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Se trata de SLB, Baker Hughes y Halliburton, empresas que además cuentan con una importante presencia dentro de la industria energética argentina, particularmente en Vaca Muerta.

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Los pronunciamientos se conocieron después de la publicación del Decreto 868/2026, mediante el cual el Gobierno nacional agilizó el procedimiento para investigar y aplicar sanciones por actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en los espacios vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, informó que actualmente no participa ni tiene previsto intervenir en licitaciones para prestar servicios a proyectos petroleros en las islas o en los espacios marítimos cercanos. La multinacional señaló que su postura se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente en Argentina.

Baker Hughes adoptó una posición similar. La compañía comunicó que tampoco forma parte ni planea incorporarse a procesos destinados a brindar servicios para emprendimientos hidrocarburíferos en esa zona y ratificó su compromiso con las disposiciones legales argentinas.

Halliburton, por su parte, aseguró que respeta la soberanía de la República Argentina y remarcó su compromiso con el desarrollo del sector energético nacional. También aclaró que no participa del proyecto Sea Lion ni de otras actividades de exploración o producción relacionadas con las Malvinas.

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Sea Lion es uno de los principales proyectos petroleros previstos en aguas próximas al archipiélago y está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ninguna de las tres empresas que ahora fijaron posición se encontraba vinculada previamente con ese emprendimiento.

La decisión se produjo en medio de una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para reforzar la respuesta argentina frente a la explotación de recursos naturales sin autorización nacional. En ese marco, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas para determinar posibles incumplimientos de la Ley 26.659.

Las tres multinacionales tienen una participación relevante en la industria petrolera internacional y mantienen operaciones en Argentina. Su posicionamiento suma así un nuevo capítulo al escenario abierto por las recientes medidas del Ejecutivo en torno a las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

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