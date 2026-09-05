El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) aprobó un resolución firmada por el procurador general interino Eduardo Casal, mediante la cual se establecen los Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial. La normativa define un marco obligatorio para el diseño, adquisición, desarrollo y utilización de tecnologías de IA en todas las áreas del organismo judicial.

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La medida se enmarca en el Programa de Inteligencia Artificial del MPF, creado por la Resolución PGN N°14/2025, y establece que estas herramientas deberán funcionar como apoyo complementario, sin reemplazar el criterio jurídico ni la toma de decisiones humanas.

De manera transitoria, la resolución dispone la prohibición estricta de cargar datos personales, información reservada o actuaciones vinculadas a causas en trámite en plataformas públicas de Inteligencia Artificial, hasta tanto se definan entornos de uso seguro y controlado.

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Asimismo, se instruye a la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías a avanzar en la creación de sistemas propios para la gestión documental bajo estándares de seguridad. En paralelo, la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, junto con la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), deberá implementar un programa permanente de formación para el personal, orientado al uso responsable de estas herramientas, la validación de resultados y la mitigación de sesgos.

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