Londres salió al cruce de las nuevas definiciones del presidente Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas y ratificó que mantendrá su respaldo a los habitantes del archipiélago. Desde el gobierno británico advirtieron que las fuerzas militares permanecen preparadas para proteger al Reino Unido y sus intereses.

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La declaración fue realizada por un portavoz de Downing Street, quien aseguró que las Fuerzas Armadas británicas se encuentran “en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana”. Además, sostuvo que el Reino Unido continuará respaldando la decisión de los isleños de permanecer bajo soberanía británica.

La respuesta de Londres se produjo luego del mensaje emitido por Milei durante una cadena nacional, en el que volvió a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas. El mandatario sostuvo que “no hay discusión posible” respecto de que las Malvinas forman parte del territorio nacional y planteó la necesidad de avanzar en su recuperación.

Londres defendió la autodeterminación de los isleños

El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, también se refirió a la disputa y afirmó que su país defenderá “resueltamente” el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro.

Miliband sostuvo que la postura británica permanece firme y consideró que la autodeterminación de los isleños está contemplada por el derecho internacional. En ese sentido, remarcó que las Malvinas continuarán siendo británicas mientras esa sea la voluntad de quienes viven allí.

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La posición británica contradice directamente la expresada por Milei, quien durante su discurso negó que los habitantes del archipiélago tengan derecho a la autodeterminación en el marco de la disputa de soberanía.

El petróleo volvió a quedar en el centro de la disputa

Además del reclamo territorial, uno de los principales focos de tensión entre ambos países está relacionado con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Malvinas.

Durante su discurso, Milei anunció medidas contra las empresas que intervengan en proyectos petroleros vinculados con el archipiélago y apuntó particularmente contra el desarrollo denominado Sea Lion.

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El proyecto es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevén avanzar con la extracción de crudo y mantienen como objetivo iniciar las primeras operaciones durante 2028.

El yacimiento se ubica aproximadamente a 210 kilómetros de las islas y las estimaciones difundidas por las compañías señalan que podría contener cerca de 1.700 millones de barriles de petróleo.

Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno argentino, las empresas indicaron que, por el momento, mantienen el cronograma previsto para el desarrollo del proyecto.

Desde Londres, además, recordaron que la Argentina ya había impulsado anteriormente medidas económicas contra compañías relacionadas con las islas. El gobierno británico sostiene que la autodeterminación de los habitantes del archipiélago también comprende la administración y explotación de sus recursos naturales.