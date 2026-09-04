El Gobierno nacional dispuso la revisión de las solicitudes para acceder a los subsidios de electricidad y gas por redes que, transcurrido un año desde su presentación, no hayan podido ser vinculadas con un suministro registrado por las empresas prestadoras.

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Los usuarios alcanzados por la medida tendrán 60 días corridos para actualizar, rectificar o completar la información declarada. En caso de no hacerlo y de que continúe sin poder establecerse la vinculación con un suministro, la solicitud será dada de baja.

La disposición fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y se enmarca en el proceso de depuración del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El problema está en los datos declarados

La medida apunta a los trámites en los que existe una inconsistencia entre la información proporcionada por el usuario y los datos correspondientes a los suministros de electricidad o gas que las empresas prestadoras remiten al Estado.

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Según establece la normativa, se consideró razonable fijar un plazo de un año desde el alta de la solicitud antes de iniciar el proceso de revisión.

Los usuarios que queden comprendidos deberán ser notificados a través de los medios de contacto informados al momento de realizar el trámite. Desde esa comunicación comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para regularizar la situación.

Durante ese período podrán corregir o completar los datos del suministro declarado o, en caso de corresponder, informar un nuevo suministro que pueda ser correctamente asociado.

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No implica una baja automática de todos los subsidios

La disposición no alcanza a todas las personas que reciben subsidios ni significa que el beneficio se pierda automáticamente por haber transcurrido un año.

El procedimiento está dirigido específicamente a las solicitudes que permanecen desde hace al menos 12 meses sin poder ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas informado por las prestadoras.

También quedan expresamente exceptuadas las solicitudes correspondientes al Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado), debido a que este tipo de provisión no está conectado a una red de distribución ni cuenta con un punto de suministro identificable mediante una empresa prestadora y un número de cliente.

Cómo consultar la situación

Los usuarios pueden verificar el estado de sus solicitudes de subsidios a través de Mi Argentina, ingresando a la sección “Trámites”.

En caso de detectar alguna inconsistencia o necesitar modificar la información, también podrán solicitar una revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Fuente: Agencia DIB