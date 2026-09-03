El paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en los aeropuertos de todo el país fue postergado hasta nuevo aviso, luego de que el sindicato reclamara al Ministerio de Trabajo una audiencia para discutir las condiciones de prestación de servicios durante la medida de fuerza.

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La decisión fue confirmada por Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, quien explicó que el gremio solicitó formalmente una instancia de diálogo para definir el alcance del 75% de los servicios mínimos que el Gobierno pretende garantizar.



La protesta había comenzado con una manifestación en el acceso al Aeroparque Jorge Newbery y estaba prevista para afectar a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



Según el esquema informado previamente por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), las asambleas y medidas gremiales estaban previstas para desarrollarse durante las franjas horarias de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00, tanto este jueves como el viernes 4 de septiembre.



Durante esos períodos, la actividad aeroportuaria podía verse afectada con demoras, reprogramaciones y modificaciones en los vuelos, aunque el impacto no iba a ser uniforme en todas las terminales.



Con la postergación del paro, el conflicto entre ATE-ANAC y el Gobierno queda ahora sujeto a una nueva instancia de negociación. El principal punto de discusión será determinar cómo se implementará el 75% de prestación mínima de servicios planteado por las autoridades y cuáles serán las tareas consideradas esenciales durante una eventual medida de fuerza.



Por el momento, desde el gremio no establecieron una nueva fecha para el paro y esperan que el Ministerio de Trabajo convoque a la audiencia solicitada.

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