En un contexto de debate por el impacto de la apertura económica y las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, el funcionario aseguró que su responsabilidad es velar por el conjunto de la sociedad y no por intereses sectoriales.

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Durante una exposición en el foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Tito Caputo sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación económica que implica desafíos para distintos sectores productivos. “Cada uno defiende sus intereses. A mí me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Las declaraciones llegaron luego de cuestionamientos expresados desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que manifestó preocupación por las condiciones de competitividad de la industria nacional frente a la apertura de las importaciones y los cambios en la política económica. Frente a esos planteos, Caputo insistió en que el objetivo del Gobierno es impulsar un esquema que beneficie al conjunto de la economía y permita consolidar la estabilidad macroeconómica.

Mientras el Ejecutivo sostiene que la apertura y la desregulación son necesarias para modernizar la economía, sectores industriales piden una transición gradual que contemple las particularidades de la producción local.

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