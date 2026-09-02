Javier Milei prepara para este jueves un mensaje por cadena nacional centrado en la cuestión Malvinas, aunque todavía no se conocen los detalles de la medida que anunciará. Desde el Gobierno vienen alimentando la expectativa desde hace varios días y calificaron el tema como una de las principales causas nacionales.

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El Presidente volvió a referirse al anuncio durante la reunión de Gabinete y posteriormente en sus redes sociales. También el canciller Pablo Quirno reforzó el mensaje oficial al destacar los avances de la política exterior argentina vinculada con la soberanía sobre las islas.

Detrás de la estrategia de comunicación aparece Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales. El funcionario había planteado públicamente la necesidad de que Estados Unidos revise su posición histórica respecto del conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas.

La expectativa también está vinculada con el escenario político interno. El Gobierno atraviesa semanas de mayor tensión, con cuestionamientos por la situación económica, el aumento de la morosidad y una caída en algunos indicadores de opinión pública. En ese contexto, la Casa Rosada apuesta a que la cuestión Malvinas permita instalar una agenda de unidad nacional.

El mensaje de Milei será grabado durante este miércoles y emitido el jueves por la noche. La incógnita pasa ahora por el contenido concreto del anuncio y por si las gestiones internacionales permitirán un cambio significativo en la posición de Estados Unidos frente al reclamo argentino de soberanía.

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