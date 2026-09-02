El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema de actualización para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con incrementos mensuales que se aplicarán desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial después de que fracasara la negociación entre representantes sindicales y empresarios.

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El salario mínimo será de $383.800 en septiembre, mientras que en octubre ascenderá a $391.200 y en noviembre llegará a $398.800. Para diciembre, el monto establecido será de $406.400.

El esquema continuará durante los primeros meses de 2027: el SMVM será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y finalmente alcanzará los $437.000 en abril.

Para los trabajadores jornalizados también se definieron nuevos valores. La hora laboral tendrá un piso de $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. En enero será de $2.071, en febrero de $2.110, en marzo de $2.148 y en abril de $2.185.

La resolución también establece modificaciones para la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral. El beneficio tendrá como piso el 50% del SMVM y como máximo el 100%.

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La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúen como empleadores.

Sin acuerdo en el Consejo del Salario

El último encuentro entre sindicatos, empresarios y representantes del Gobierno terminó sin consenso. Los gremios habían reclamado que el salario mínimo llegara a $993.000 en diciembre, frente a los $376.600 vigentes durante agosto.

Ante la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo terminó definiendo los nuevos valores de manera unilateral, una modalidad que se repite desde hace más de dos años.

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El SMVM establece el ingreso mínimo que debe recibir un trabajador por una jornada legal completa y también funciona como referencia para la actualización de distintos programas sociales, prestaciones y subsidios.