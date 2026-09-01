La decisión fue comunicada por el propio Javier Milei durante la reunión de Gabinete que encabezó este martes en la Casa Rosada. Allí, el canciller Pablo Quirno presentó un informe sobre las últimas gestiones de la Cancillería vinculadas con las islas.

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El anuncio se produce luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que está dispuesto a revisar la posición histórica de Washington respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. Se trata de una definición que generó expectativa en el Gobierno argentino y que podría modificar el escenario diplomático alrededor del reclamo argentino.



Durante el encuentro en Casa Rosada, además de analizar la marcha del programa económico y las políticas de cada ministerio, los funcionarios repasaron las gestiones internacionales relacionadas con la defensa de la soberanía argentina sobre el archipiélago.



Según informó la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, Pablo Quirno detalló ante el Gabinete los avances diplomáticos alcanzados en torno a la cuestión Malvinas. A partir de esa exposición se resolvió que Milei realice el jueves un mensaje dirigido a toda la población para brindar mayores precisiones.



El canciller sostuvo que la estrategia argentina debe concentrarse en la vía diplomática y en fortalecer el reclamo en los distintos organismos internacionales. También planteó la necesidad de que el país mejore sus propias condiciones para incrementar las posibilidades de que su posición sea escuchada.



El mensaje de Milei del jueves buscará, de esta manera, explicar el alcance de las gestiones diplomáticas realizadas por la Argentina y fijar la posición oficial del Gobierno frente a un escenario internacional que volvió a colocar a Malvinas en el centro de la agenda.

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