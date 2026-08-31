Una joven de 23 años denunció a Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, por un episodio ocurrido durante la tarde del sábado en General Rodríguez, donde, según su declaración, habría sido amenazada en medio de un conflicto por la propiedad de un terreno.

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El hecho habría ocurrido cerca de las 19.30 en el barrio Villa Raras, en la zona de 25 de Octubre y Malvinas Argentinas. La denunciante manifestó ante la Policía que reside en ese lugar desde hace aproximadamente un mes.

De acuerdo con su relato, varias personas llegaron hasta la propiedad a bordo de una camioneta negra y algunas de ellas estarían armadas. La joven afirmó que entre el grupo pudo reconocer a L-Gante. Siempre según su versión, quienes arribaron al lugar aseguraron ser los propietarios del terreno y le exigieron que se retirara.

A partir de la presentación policial se abrió una causa por “amenazas agravadas”, que quedó en manos de la UFI N°10 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. La fiscalía ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido y determinar cuál habría sido la participación de las personas mencionadas por la denunciante.

También tomó intervención la UFI N°7, que dispuso que la joven fuera notificada de los derechos que le corresponden dentro del proceso judicial. Hasta el momento, la denuncia se encuentra bajo investigación y no se establecieron responsabilidades penales por el episodio.

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