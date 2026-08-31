La herramienta, denominada Cobro con Transferencia (CCT), busca facilitar el pago de créditos y reducir los niveles de morosidad, especialmente en los préstamos personales. El sistema fue aprobado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en marzo y estará vigente desde hoy.

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El CCT permite que una entidad que otorgó un préstamo pueda solicitar el cobro de las cuotas desde la cuenta en la que fueron depositados los fondos del crédito, aunque esa cuenta pertenezca a otro banco o a una billetera virtual.

Sin embargo, el dinero no puede ser debitado sin autorización del titular. Para utilizar el mecanismo, el usuario debe brindar su consentimiento expreso por única vez. Esa autorización puede ser revocada posteriormente.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó el Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá el cobro de cuotas de préstamos de forma segura y transparente para las personas.



Algunas de las principales características… — BCRA (@BancoCentral_AR) March 2, 2026

Además, el sistema establece límites y condiciones para proteger a los usuarios. Las cuotas deben ser fijas e iguales durante la vigencia del préstamo y, según la normativa difundida, no pueden superar el 30% de los ingresos del cliente. Antes de realizar el débito, la entidad debe informar al usuario por medios electrónicos. En caso de que no haya fondos suficientes, se contemplan hasta tres intentos de cobro, el primero, uno a las 48 horas y un tercero a las 96 horas.

La puesta en marcha del sistema ocurre en un contexto de preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares. El Gobierno y el BCRA buscan mejorar los mecanismos de cobrabilidad de bancos, fintech y otras entidades financieras.

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La expectativa oficial es que una mayor facilidad para cobrar las cuotas permita reducir el riesgo de incobrabilidad que enfrentan las entidades financieras. Ese riesgo es especialmente relevante para las fintech y billeteras digitales, que suelen ofrecer créditos a tasas más elevadas que los bancos.

De esta manera, cambia el mecanismo mediante el cual bancos y entidades financieras podrán gestionar el cobro de préstamos, en una medida que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de incobrabilidad dentro del sistema financiero.

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