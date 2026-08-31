El ministro de Economía inicia este lunes su agenda en la cumbre del G20 que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte, con el objetivo de defender las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei y avanzar en conversaciones con funcionarios clave del escenario financiero internacional.

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Caputo viajó acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Durante su estadía de dos días participará de distintas reuniones y paneles vinculados con la evolución de la economía mundial, deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y prevención del fraude.



Uno de los principales momentos de la agenda será su participación como orador en una sesión dedicada al crecimiento económico. Allí, el titular del Palacio de Hacienda buscará presentar ante sus pares internacionales la estrategia económica argentina y remarcar la importancia que el Gobierno le asigna a la estabilidad macroeconómica como condición para alcanzar un crecimiento sostenido.



Entre las reuniones más relevantes aparece la que Caputo mantendrá con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y uno de los principales interlocutores económicos de la administración de Donald Trump.

Además de la reunión con Bessent, el equipo económico argentino espera poder mantener un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La relación con el organismo constituye otro de los ejes centrales de la agenda oficial.



Según trascendió, las conversaciones podrían servir para avanzar en cuestiones vinculadas con los compromisos financieros, futuros desembolsos y el respaldo al programa económico argentino. El Gobierno, de todos modos, no prevé necesariamente anuncios concretos durante la cumbre, sino avanzar en negociaciones que podrían traducirse en definiciones durante las próximas semanas.



Caputo llega al encuentro internacional con la intención de mostrar los resultados de las medidas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei y defender la continuidad del programa económico. La exposición ante funcionarios de las principales economías del mundo representa también una oportunidad para transmitir confianza a los mercados y reforzar el posicionamiento internacional de la Argentina.

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La agenda del G20 estará atravesada por el crecimiento económico, los desequilibrios comerciales, el endeudamiento soberano, las cadenas de suministro y la situación energética. La cumbre también estará marcada por las tensiones geopolíticas y comerciales que afectan actualmente a la economía mundial.



En ese escenario, la presencia de Caputo busca combinar la defensa del rumbo económico del Gobierno con la búsqueda de apoyos concretos entre los principales actores del sistema financiero internacional.

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