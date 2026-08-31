La agenda del jefe de Estado incluirá su participación en el Foro de Madrid, un encuentro internacional que reúne a dirigentes y referentes de la derecha occidental e iberoamericana. En ese marco, Milei aprovechará su estadía en Santiago para mantener un encuentro bilateral con Kast, considerado uno de sus principales aliados políticos en América Latina.

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Desde la Casa Rosada destacan la sintonía entre ambos gobiernos en temas económicos, de seguridad y política internacional. La relación entre Milei y Kast se fortaleció durante los últimos meses a partir de reuniones bilaterales y de una visión compartida sobre el rumbo político de la región.

La visita se producirá en un contexto de creciente articulación entre gobiernos y dirigentes de centroderecha y derecha en América Latina. En las últimas semanas, Milei mantuvo contactos con otros líderes afines de la región con el objetivo de construir una agenda común.

Además del encuentro con Kast, el presidente argentino tiene previsto reunirse con una funcionaria vinculada a la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en línea con la estrategia de alineamiento internacional impulsada por la gestión libertaria.

Con esta nueva gira, Javier Milei busca reforzar su perfil internacional y consolidarse como una de las figuras más influyentes del espacio liberal y conservador en América Latina, en un escenario regional marcado por reacomodamientos políticos y nuevas alianzas entre gobiernos ideológicamente afines.

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