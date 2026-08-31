Una delegación oficial del Vaticano arribó este domingo a Buenos Aires con el objetivo de avanzar en la organización de la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La misión trabajará junto a autoridades nacionales, representantes de la Iglesia local y organismos de seguridad para coordinar los aspectos logísticos y protocolares del viaje apostólico.

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La llegada de los enviados de la Santa Sede marcó el inicio de una etapa clave en la preparación de una visita histórica para el país. Según el cronograma confirmado hasta el momento, el Pontífice permanecerá cuatro días en territorio argentino y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La base de operaciones será la Nunciatura Apostólica en la capital del país.

De acuerdo con la información difundida, León XIV estará el 9 de noviembre en Buenos Aires, al día siguiente visitará Córdoba y finalizará su paso por el país el 11 de noviembre con una visita al Santuario de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de América Latina.

Durante su estadía, la delegación vaticana mantendrá reuniones con funcionarios nacionales, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para definir cuestiones vinculadas a la seguridad, los traslados, los actos masivos y la participación de fieles provenientes de distintos puntos del país.

La visita de León XIV genera una gran expectativa tanto en ámbitos religiosos como políticos. Además de las celebraciones litúrgicas previstas, se espera que el Papa mantenga encuentros institucionales con autoridades nacionales, incluido el presidente Javier Milei, en el marco de una visita de carácter pastoral y de Estado.

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El viaje formará parte de la primera gira latinoamericana del Papa, quien también visitará Uruguay y Perú.

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