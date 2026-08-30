Luis Caputo viaja al G20 para defender el programa económico de Milei
El ministro de Economía viaja a Estados Unidos para participar de la cumbre del G20, donde expondrá sobre las medidas implementadas por el Gobierno para alcanzar la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento.
Caputo estará acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y participará de distintas reuniones sobre la evolución de la economía mundial, deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.
Uno de los principales puntos de su agenda será el panel sobre crecimiento, en el que será orador principal. Además, se espera que mantenga un encuentro con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, aunque la reunión todavía no fue confirmada oficialmente.
La agenda del G20 comenzó este fin de semana en Asheville, Carolina del Norte, y continuará con la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales entre el 31 de agosto y el 1° de septiembre. También habrá un encuentro sobre innovación entre el 1° y el 2 de septiembre.
Durante las reuniones se analizarán los desequilibrios fiscales y comerciales, la deuda soberana, la regulación de las criptomonedas y la innovación financiera, en un contexto marcado por las políticas arancelarias de Estados Unidos y la incertidumbre sobre la economía global.
Fuente: TN