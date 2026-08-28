La reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil terminó este viernes sin acuerdo, luego de que los representantes de la CGT y las dos CTA se retiraran del encuentro en rechazo a la propuesta presentada por el sector empresario.

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La discusión se desarrolló en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Actualmente, el piso legal se ubica en $376.600 para los trabajadores mensualizados y no registra una actualización desde agosto.

Según habían anticipado fuentes sindicales, la propuesta empresaria contemplaba incrementos inferiores al 2% mensual para los próximos meses, una oferta que fue considerada insuficiente por las centrales obreras. Finalmente, la falta de consenso impidió alcanzar un acuerdo entre las partes.

El Consejo del Salario reúne a representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores para definir el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que funciona como piso legal para quienes no están alcanzados por una negociación colectiva. El monto definido también tiene impacto sobre la prestación por desempleo.

La discusión se da mientras el Gobierno busca impulsar, en paralelo, que los salarios más bajos establecidos en convenios colectivos alcancen al menos $1.000.000. Sin embargo, esa discusión es diferente de la actualización del salario mínimo legal que se trató este viernes.

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El salario mínimo perdió más del 40% de poder adquisitivo

La negociación también está atravesada por el fuerte deterioro del poder de compra del salario mínimo. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA) señaló que el salario mínimo acumuló una pérdida real del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

El estudio indicó además que en julio tuvo una caída real del 0,8% y que el poder adquisitivo del salario mínimo se encuentra actualmente por debajo de los niveles registrados en 2001.

Ante la falta de acuerdo entre los sectores, el Gobierno deberá definir cómo continúa el proceso para establecer una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

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