El Gobierno nacional decidió postergar el proceso para concesionar el Correo Argentino ante la proximidad de las elecciones de 2027. Si bien los equipos técnicos continúan trabajando sobre el esquema, la iniciativa dejó de ser una prioridad inmediata para la Casa Rosada y, por el momento, no existe una fecha definida para avanzar con el llamado a licitación.

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La decisión está directamente vinculada con el rol que cumple el Correo en cada elección. La empresa participa de tareas fundamentales como el traslado y repliegue de urnas y documentación electoral, además de la transmisión de telegramas y otras actividades logísticas que requieren una planificación anticipada.



En el Gobierno consideran que avanzar ahora con una licitación y un eventual cambio de operador podría generar complicaciones en la preparación de los comicios de 2027.



La postergación modifica los plazos que el Gobierno había proyectado inicialmente. A comienzos de 2026, el objetivo oficial era tener encaminado el proceso durante el primer trimestre, pero las demoras y los cambios en las estructuras encargadas de coordinar las empresas públicas fueron extendiendo los tiempos.



El proyecto que analiza la administración de Javier Milei no contempla, en principio, una venta directa de las acciones del Correo, sino una nueva concesión para la explotación del servicio postal.

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La pausa en el Correo Argentino contrasta con el avance de otros procesos impulsados por el Ejecutivo. Durante agosto, el Gobierno aceleró la concesión del Belgrano Cargas por un plazo de 50 años y también avanzó con nuevos tramos de Corredores Viales. En paralelo, continúa el proceso relacionado con AySA y se mantienen entre los objetivos oficiales otras empresas estatales.

La prioridad del Gobierno es garantizar que la logística de las elecciones de 2027 no quede condicionada por una eventual transición empresarial.

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