Según datos difundidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, durante los primeros meses de 2026 se registraron 14.559 bajas de trabajadores estatales.

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El recorte se aceleró particularmente durante julio, cuando se contabilizó una reducción de 4.607 agentes en el Sector Público Nacional. De esta manera, el séptimo mes del año concentró una parte significativa de las bajas registradas durante 2026.



La reducción de la cantidad de empleados públicos forma parte de una de las principales políticas impulsadas por el Gobierno desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.



De acuerdo con las cifras oficiales desde el inicio de la gestión del Gobierno nacional se recortaron 76.216 puestos de trabajo en el Estado nacional.



Del total, aproximadamente 44.000 corresponden a organismos de la administración centralizada y descentralizada, mientras que otros 11.000 puestos pertenecían al personal militar y de seguridad. El resto corresponde a trabajadores de empresas estatales.



La estrategia oficial apunta a reducir el tamaño de la estructura estatal y disminuir el gasto público. En ese sentido, Sturzenegger defendió públicamente las desvinculaciones y sostuvo que la reducción del gasto es necesaria para avanzar en una disminución de la carga impositiva.



Según la información oficial, el cálculo contempla despidos, contratos que no fueron renovados, renuncias, retiros voluntarios y jubilaciones, entre otras modalidades de desvinculación.

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El Gobierno sostiene que la reorganización forma parte de un proceso más amplio de transformación de la administración pública iniciado con el DNU 70/23 y profundizado posteriormente con la Ley Bases.

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