Cada 27 de agosto se celebra el Día de la Radio en Argentina en conmemoración de la transmisión realizada en 1920 por Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Ads

Aquella noche, los jóvenes instalaron una antena y un transmisor de escasa potencia para emitir Parsifal, de Richard Wagner. La transmisión fue presentada por Susini, duró cerca de tres horas y pudo ser escuchada por entre 50 y 100 personas, ya que en ese momento eran pocos los hogares que contaban con receptores.

El grupo pasó a ser conocido como “Los Locos de la Azotea” y su experiencia es reconocida como el punto de partida de la radiodifusión argentina. Si bien ya existían pruebas de comunicación inalámbrica en otros países, la emisión del Coliseo se destacó por estar dirigida al público y por tener intención de continuidad.

Después de aquella primera experiencia, las transmisiones continuaron con otras óperas y espectáculos. De ese proceso surgió Radio Argentina, considerada la primera emisora del país. En 1922 comenzó a funcionar Radio Cultura y, durante los años siguientes, la cantidad de estaciones aumentó de manera sostenida.

La radio también empezó a ganar protagonismo en la cobertura de acontecimientos deportivos. El 14 de septiembre de 1923, la pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, disputada en Nueva York, se convirtió en la primera pelea transmitida por radio en Argentina, de acuerdo con registros de la Biblioteca Nacional.

Ads

Durante las décadas de 1930 y 1940, el medio se consolidó en los hogares argentinos con informativos, música, transmisiones deportivas, programas de entretenimiento y radioteatros. El 6 de julio de 1937 comenzó además a emitir LRA Estación de Radiodifusión del Estado, antecedente de la actual Radio Nacional.

La fecha del 27 de agosto comenzó a ser impulsada como conmemoración en 1968 por la Sociedad Argentina de Locutores y obtuvo reconocimiento oficial en 1970 como Día de la Radiodifusión Argentina. Con el tiempo, la celebración pasó a conocerse popularmente como Día de la Radio.

En la actualidad, la radio convive con nuevas formas de consumo a través de internet, aplicaciones, streaming y podcasts, aunque mantiene su lugar como uno de los medios de comunicación de mayor alcance y tradición en el país.

Ads

La efeméride argentina es distinta del Día Mundial de la Radio, que se celebra cada 13 de febrero por iniciativa de la UNESCO y recuerda el inicio de las emisiones de la Radio de las Naciones Unidas en 1946.

Puede interesarte