El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este jueves en los Tribunales de San Isidro, en una audiencia marcada por la polémica que generó el descubrimiento de un error en la documentación médica utilizada durante la investigación.

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Los protagonistas de la jornada serán tres integrantes de la junta médica que intervino en el análisis del estado de salud del exfutbolista: Hernán Trimarchi, perito nefrólogo; Gustavo Di Niro, perito cardiólogo; y Fernando Cairo, perito hepatólogo.



La audiencia será la primera después de que Swiss Medical reconociera que había entregado a la junta documentación que no correspondía a Diego Maradona. El hallazgo generó nuevos interrogantes sobre una de las principales pruebas utilizadas durante el proceso judicial.



La controversia comenzó cuando se detectó que algunos estudios de laboratorio atribuidos a Diego Maradona correspondían en realidad a su padre, Don Diego.

Según explicó Swiss Medical, una modificación realizada en su sistema informático provocó que los estudios de ambos quedaran asociados bajo el mismo registro. De esta manera, documentación perteneciente a dos personas diferentes apareció vinculada al nombre de “Diego Armando Maradona”.



Los registros podían diferenciarse mediante el número de afiliado o la historia clínica, aunque para determinarlo era necesario revisar cada protocolo individualmente.



El problema adquirió especial relevancia porque esos estudios formaron parte de la documentación analizada por la junta médica para evaluar el estado de salud de Maradona y establecer conclusiones que luego fueron incorporadas al expediente.

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La Justicia deberá determinar, además, qué alcance tuvo el error dentro de la prueba presentada durante el juicio. El descubrimiento incluso obligó al tribunal a disponer medidas para verificar la documentación médica y establecer cuáles estudios pertenecían efectivamente al exfutbolista.



La declaración de Trimarchi, Di Niro y Cairo será clave para comenzar a despejar esas dudas y definir cómo continuará una causa que volvió a quedar en el centro de la escena judicial.

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