Tras la aprobación, el presidente Javier Milei celebró el resultado y afirmó que se trata de “un paso fundamental para erradicar a la inflación”.

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La propuesta fue aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, luego de varias horas de debate en el recinto. El oficialismo consiguió el respaldo de bloques aliados y ahora buscará avanzar con el tratamiento del proyecto en el Senado para convertirlo en ley.

A través de sus redes sociales, Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y sostuvo que la reforma constituye una herramienta central para consolidar la estabilidad monetaria. “Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos”, expresó el mandatario.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026

El proyecto busca reforzar la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo y establece la prohibición explícita de financiar al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Entre otros cambios, elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno y restringe la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

Además, la iniciativa redefine la misión principal de la autoridad monetaria, concentrándola exclusivamente en la preservación del valor de la moneda. De esta manera, el Gobierno propone dejar sin efecto los cambios introducidos en 2012, cuando se ampliaron los objetivos del organismo para incluir metas vinculadas al empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera.

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Otro de los aspectos destacados de la reforma es la modificación de los mecanismos para remover a las autoridades del Banco Central. El texto establece mayores requisitos institucionales y exige la acreditación de una causal grave, junto con el aval de una mayoría especial en el Congreso.

Con la media sanción obtenida en Diputados, la discusión continuará ahora en el Senado, donde el Gobierno intentará conseguir la aprobación definitiva de uno de los proyectos económicos más importantes de la gestión de Javier Milei.

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