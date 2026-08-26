La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una extensa jornada de debate, con una agenda en la que el Gobierno de Javier Milei buscará avanzar con dos iniciativas consideradas centrales para su programa económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la denominada Ley de Inocencia Fiscal II.

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La sesión comenzará a las 12:00 y el oficialismo llega al recinto con el objetivo de conseguir la media sanción de ambos proyectos. Para garantizar el quórum, La Libertad Avanza amplió el temario e incorporó otras iniciativas, entre ellas la denominada Ley Joaquín, impulsada por Unión por la Patria.



Además de las iniciativas económicas, Diputados tratará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos.



Uno de los principales objetivos del Gobierno es modificar nuevamente la Carta Orgánica del Banco Central y establecer como mandato central de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda. El proyecto contempla modificaciones vinculadas con las reservas, las utilidades del organismo y las denominadas Letras Intransferibles, un instrumento que el Gobierno busca eliminar dentro de su estrategia de reordenamiento de los activos y pasivos del Banco Central.



El otro eje económico de la sesión será la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. El proyecto busca modificar el vínculo entre los contribuyentes y la administración tributaria y ampliar las garantías para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.



Entre sus principales objetivos aparece el fortalecimiento del denominado “tapón fiscal”, con restricciones para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda revisar determinados períodos anteriores y mayores garantías para la incorporación de ahorros que permanecían fuera del sistema financiero.



La iniciativa forma parte de la estrategia económica de la Casa Rosada para incentivar la utilización de los ahorros y reducir los controles considerados excesivos por el Gobierno.



La discusión en Diputados representa una nueva prueba para el oficialismo, que necesita sostener acuerdos con los bloques aliados y dialoguistas para avanzar con sus principales reformas.

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