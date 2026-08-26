El Gobierno nacional decidió extender el plazo para la presentación de ofertas en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), dos días antes de la fecha prevista originalmente para conocer las propuestas económicas.

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La apertura de las ofertas estaba programada para este jueves, pero el Ejecutivo resolvió postergar la instancia y establecer como nueva fecha el 15 de septiembre. La decisión se tomó luego de pedidos realizados por potenciales oferentes que solicitaron más tiempo para completar la documentación necesaria para participar de la licitación.



La prórroga tiene como objetivo permitir una mayor participación y competencia en el proceso, además de otorgar a las empresas interesadas tiempo adicional para preparar sus propuestas.





El proceso forma parte del plan del Gobierno de Javier Milei para avanzar con la participación privada en empresas estatales. En el caso de AySA, el esquema contempla que el 90% del paquete accionario quede en manos privadas, mientras que el 10% restante permanecerá en poder de los trabajadores.



La primera etapa contempla la concesión del 51% de las acciones actualmente pertenecientes al Estado. Posteriormente, está previsto avanzar con una oferta pública inicial para colocar otro 39% del capital de la compañía en el mercado.



El Gobierno buscará que la licitación avance con una mayor cantidad de propuestas y bajo un escenario de mayor competencia entre los posibles adjudicatarios.

Ahora, la atención estará puesta en el 15 de septiembre, cuando finalmente se conozcan las ofertas económicas para avanzar con uno de los procesos de privatización más importantes impulsados por la administración de Javier Milei.

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Fuente: TN

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