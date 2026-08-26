Este martes, el dólar mayorista cerró en $1.511,50, tras avanzar $1,50 durante la jornada. De esta manera, el Banco Central (BCRA) dejó de sostener de manera estricta la barrera de los $1.500 y optó por acompañar los movimientos del mercado.

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La decisión busca reducir la presión sobre las tasas de interés en pesos, que habían aumentado con fuerza como consecuencia de las herramientas utilizadas para contener el tipo de cambio. El objetivo es evitar que el elevado costo de la moneda continúe afectando el crédito, el consumo y la actividad económica.

El escenario plantea el desafío de permitir una mayor flexibilidad del dólar, que podría contribuir a bajar las tasas, pero también generar una mayor demanda de cobertura en moneda extranjera y eventualmente sumar presión sobre los precios.

Durante las próximas jornadas, el mercado seguirá de cerca si el dólar se estabiliza en torno a los $1.510 - $1.520 o si continúa su avance.

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