Javier Milei encabezó un encuentro en la Casa Rosada con diputados y senadores oficialistas. En la previa de una sesión clave en el Congreso, pidió defender las ideas de la libertad y sostener las políticas económicas de su gestión.

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La reunión se realizó a menos de 24 horas de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con distintos proyectos, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.



Durante su exposición, Milei reafirmó que el Gobierno mantendrá el rumbo económico y pidió a sus legisladores "defender las ideas de la libertad" y evitar, según planteó, los "planteos populistas" de la oposición. También sostuvo que las políticas implementadas son consistentes y que deben ser sostenidas frente a los desafíos económicos y políticos.



Uno de los principales temas que atraviesa la agenda del Gobierno es el Presupuesto 2027, cuya discusión será una de las grandes pruebas legislativas de los próximos meses.



La estrategia oficial apunta a ordenar a sus bancadas y fortalecer la coordinación con los distintos sectores del Congreso para conseguir los apoyos necesarios. La Libertad Avanza deberá negociar con bloques aliados debido a que no cuenta con mayoría propia en ambas cámaras.



En ese marco, el encuentro con Milei funcionó también como una instancia de alineamiento político de cara a la discusión parlamentaria y a las próximas iniciativas que el Ejecutivo buscará impulsar.



Durante el encuentro, el Presidente cuestionó a la oposición por instalar determinados temas en la agenda pública y convertir situaciones económicas o sociales en ejes de confrontación política. Uno de los ejemplos mencionados fue el aumento de la morosidad y el endeudamiento de las familias.

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El mandatario también volvió a poner el foco en la necesidad de mejorar la comunicación del Gobierno y pidió a sus representantes defender ante la sociedad los resultados y fundamentos de las políticas oficiales.



Con el Congreso como uno de los principales escenarios de disputa política, el Gobierno busca consolidar su respaldo legislativo y preparar el terreno para una agenda que tendrá al Presupuesto 2027 y las reformas económicas como principales ejes.

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