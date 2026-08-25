El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a la mesa política en la Casa Rosada, en la antesala de una jornada clave para el oficialismo en la Cámara de Diputados. El encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá como principal objetivo definir la estrategia legislativa para la sesión prevista para este miércoles.

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La reunión está convocada para las 13:00 y contará con la participación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se incorporará al espacio para abordar cuestiones vinculadas a la gestión de su cartera, entre ellas educación y trabajo. Se trata de la segunda ministra que participa de manera directa de estas reuniones, luego de la presencia de Federico Sturzenegger en un encuentro anterior.



La mesa política estará integrada además por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.





El principal foco del encuentro estará puesto en la sesión de este miércoles, en la que el Gobierno buscará avanzar con una agenda que incluye cinco iniciativas.

Entre los proyectos centrales se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las prioridades económicas de la administración de Javier Milei. También se tratará el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.



La presencia de Sandra Pettovello forma parte de una dinámica que el Gobierno busca instalar en la mesa política, a partir de la participación rotativa de ministros para exponer el estado de sus áreas y coordinar las prioridades de gestión con la estrategia política y legislativa.



De esta manera, la reunión de este martes tendrá como objetivo ordenar la estrategia del oficialismo frente a una sesión que será determinante para su agenda legislativa; y reforzar la coordinación interna del Gobierno en un momento en el que busca consolidar sus proyectos en el Congreso.

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