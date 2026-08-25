El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo sobre su pista. La medida comenzó este martes 25 de agosto a las 9:00 y se extenderá hasta las 16:00 del jueves 27, por lo que durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal porteña.

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El cierre fue programado en el marco de un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina, que contempla distintas mejoras destinadas a acompañar el crecimiento de la actividad aérea y preparar la terminal para la temporada alta que comienza en octubre.



Ante la suspensión de las operaciones en Aeroparque, entre el 50% y el 60% de los vuelos previstos, tanto nacionales como internacionales, serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según las previsiones, la cantidad de movimientos diarios pasará de unos 530 a aproximadamente 940, lo que representa un aumento cercano al 80%. El resto de los servicios que no fueron trasladados serán cancelados por las aerolíneas. Las empresas tomaron esta decisión con anticipación, teniendo en cuenta el cronograma de obras y la cantidad de pasajeros afectados.



Por este motivo, los pasajeros que tengan vuelos programados durante estas 55 horas deberán verificar previamente el aeropuerto de salida y cualquier eventual modificación de horario o itinerario comunicada por la compañía aérea.



Las tareas previstas incluyen principalmente trabajos de bacheo y balizamiento de la pista. La intervención responde al incremento de la demanda que viene registrando Aeroparque, que actualmente alcanza picos de hasta 440 vuelos diarios.



El cierre fue coordinado con las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que definieron el período de intervención teniendo en cuenta, entre otros factores, las condiciones meteorológicas y la menor actividad prevista para estas fechas. La intención es que la pista quede en condiciones para afrontar el incremento de operaciones que se espera durante la temporada alta.



El cierre forma parte de un proyecto de modernización más amplio para Aeroparque, que contempla una inversión de USD 85 millones. Entre las obras previstas se encuentran la ampliación de la Plataforma Norte, mejoras en el área de control e inspección doméstica, la ampliación del hall de check-in y trabajos en las vialidades de arribos internacionales. También se extenderán las zonas de preembarque nacional y se incorporará tecnología destinada a reducir los tiempos de atención de los pasajeros.

El proyecto incluye además una nueva sala VIP, nuevos locales comerciales y modificaciones en la oferta gastronómica de la terminal.



El impacto sobre Ezeiza no terminará con la reapertura de Aeroparque. Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre está previsto otro período de obras en el aeropuerto internacional, con una inversión superior a USD 100 millones.

Durante esos trabajos, Ezeiza también tendrá restricciones operativas y las aerolíneas deberán ajustar sus cronogramas, con vuelos que podrían ser cancelados o sufrir modificaciones de horario.

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