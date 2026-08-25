La reunión con los ministros tuvo como uno de los principales temas la evolución de la morosidad, un indicador que generó preocupación en las últimas semanas.

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Del encuentro participaron los principales integrantes del Gabinete. Las únicas ausencias fueron las de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, y Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, ambas fuera del país. También participaron del encuentro el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala, una presencia que evidenció la importancia que el Gobierno le asigna a la agenda parlamentaria.

La convocatoria, además, se produjo en un momento en que el oficialismo busca recuperar actividad legislativa luego de dos meses de relativa quietud en Diputados.

La semana aparece como clave para la agenda parlamentaria del oficialismo. El jueves está prevista una sesión en la Cámara de Diputados en la que se discutirán distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno. Entre los temas previstos aparecen las reformas vinculadas al Banco Central, el régimen de Inocencia Fiscal y la adhesión al sistema internacional de patentes.

Milei también mantiene expectativas de que pueda habilitarse el debate sobre la denominada Ley de Hojarasca, además de una serie de pliegos judiciales y el acuerdo de libre comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.

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El regreso del Presidente a la Casa Rosada no fue solamente una cuestión de agenda institucional. La reunión funcionó como una señal de reactivación política del Gobierno, con la economía como uno de los principales ejes y el Congreso como escenario inmediato para intentar avanzar con su programa de gobierno.

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