En el marco del juicio oral por la denominada Causa Cuadernos, el ex director de administración del grupo Techint, Héctor Zabaleta, prestó declaración testimonial ante el tribunal y ratificó la existencia de entregas periódicas de dinero en efectivo destinadas al entonces subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.

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El testigo sostuvo que dichas operaciones se realizaban por indicación del director de Relaciones Institucionales de la compañía, Luis Betnaza, y que los registros de los movimientos coincidían con las anotaciones realizadas por el ex chofer Oscar Centeno, tanto en fechas como en trayectos y modalidades de entrega.

Zabaleta describió un esquema de desembolsos que se efectuaban en efectivo, en montos que oscilaban entre 600 y 700 mil pesos, hasta alcanzar cifras acumuladas cercanas al millón de dólares. Según su relato, las entregas se realizaban en el subsuelo de la sede corporativa de la empresa, en un ámbito reservado y sin presencia de terceros, con el funcionario retirándose rápidamente del lugar.

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El testigo también refirió un episodio de tensión vinculado al tipo de cambio utilizado en las operaciones, en el que Baratta habría advertido sobre posibles medidas contra el suministro de gas a una planta industrial ubicada en Campana si los pagos no se realizaban en dólares. El testimonio se incorpora al conjunto de declaraciones analizadas en el juicio para esclarecer el presunto circuito de recaudación ilegal investigado en la causa.

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