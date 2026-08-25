El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa destinada a detectar y bloquear teléfonos celulares utilizados de manera irregular dentro de las cárceles.

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El objetivo principal es evitar que dispositivos móviles sean empleados por organizaciones criminales para mantener comunicaciones y coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.



La medida contempla tanto a las cárceles federales como a las provinciales. Sin embargo, para que el sistema pueda implementarse en las jurisdicciones provinciales, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adherir voluntariamente mediante un convenio específico con el Ministerio de Seguridad Nacional.



El mecanismo se basa en la identificación del IMEI, que permite identificar de manera única a cada equipo, y el IMSI, que identifica al abonado o usuario dentro de la red de telefonía móvil. El bloqueo de ambos identificadores permite impedir que determinados equipos o líneas puedan utilizarse para realizar comunicaciones a través de las redes móviles.



El programa establece además una ventanilla única dentro del Ministerio de Seguridad Nacional para las provincias que decidan adherir. Allí se concentrará la información sobre los dispositivos detectados dentro de las unidades penitenciarias, que luego será remitida a las compañías de telefonía para que efectúen los bloqueos correspondientes.



La iniciativa tiene como antecedente la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos destinados a detectar y bloquear IMEI e IMSI en establecimientos penitenciarios federales.



A su vez, el programa se apoya en la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que modificó el procedimiento para el bloqueo de terminales. A partir de esa normativa, las empresas prestadoras de telefonía móvil deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea asociada cuando reciban una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad Nacional, siguiendo el procedimiento establecido para los establecimientos penitenciarios federales.

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