La CGT y las dos CTA evalúan realizar una movilización este viernes 28 de agosto frente a la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la discusión por una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

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La posibilidad de una protesta tomó fuerza después de que el Gobierno rechazara el pedido de las centrales obreras para que la reunión del Consejo del Salario, prevista para ese día a las 12.30, se realice de manera presencial. Finalmente, el encuentro continuará bajo modalidad virtual.

Desde el sindicalismo sostienen que la importancia de la negociación requiere un intercambio cara a cara entre representantes de los trabajadores, empresarios y funcionarios. Además del salario mínimo, la definición incide sobre prestaciones por desempleo y otros beneficios cuyos montos están vinculados legalmente a ese valor.

En la actualidad, el piso salarial está fijado en $376.600. Las organizaciones gremiales buscan una suba considerable ante lo que describen como una pérdida sostenida del poder adquisitivo y un deterioro de los ingresos de los trabajadores. También advirtieron sobre la pérdida de puestos registrados y las dificultades que atraviesan diferentes sectores productivos.

El Gobierno, en cambio, defendió la continuidad de las reuniones virtuales al considerar que esa modalidad aporta mayor claridad y transparencia institucional a las actuaciones administrativas. Fuentes oficiales también relativizaron el alcance directo del salario mínimo sobre los trabajadores registrados.

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Según estimaciones difundidas por el Ejecutivo, alrededor del 1% de los asalariados del país cobra por debajo de ese piso, mientras que entre los empleados registrados de los sectores público y privado la proporción sería inferior al 0,2%. Para el Gobierno, en gran parte del empleo formal son las negociaciones paritarias las que funcionan como referencia efectiva para establecer los salarios.

El antecedente inmediato es la última reunión del Consejo del Salario, realizada el 26 de noviembre de 2025. En aquella oportunidad no hubo acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno, por lo que el Poder Ejecutivo terminó estableciendo por decreto una serie de aumentos escalonados que llevó el salario mínimo desde $334.800 hasta los actuales $376.600.

Ahora, mientras se acerca la nueva negociación, las centrales sindicales definen si trasladarán el reclamo a la calle. De concretarse, la protesta se realizará frente a la sede de Trabajo, sobre la avenida Leandro N. Alem al 650, al mismo tiempo que se desarrolla la reunión virtual del Consejo.

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