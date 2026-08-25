El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de 15 días a Manuel Adorni para que presente documentación destinada a justificar los incrementos detectados en su patrimonio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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La extensión del plazo fue otorgada tras un pedido de la defensa, ya que vencía hoy el término inicialmente fijado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió explicaciones sobre una serie de inconsistencias vinculadas a la evolución de sus bienes.

Según la investigación, se analizan ingresos, gastos, préstamos familiares -incluidos los otorgados a Silvia Pais y Norma Zuccolo-, la adquisición de un vehículo y erogaciones destinadas a un inmueble ubicado en el barrio cerrado Indio Cuá. La causa también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, y abarca el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

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De acuerdo con el dictamen fiscal, la pareja registró $229,7 millones en ingresos frente a $272,8 millones en gastos, lo que arrojaría un saldo sin justificar de $43.068.549. Asimismo, se detectaron operaciones por USD 402.578,12 sin correlato con los ingresos declarados.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal evalúa que, en caso de no resultar satisfactorias las explicaciones aportadas en este nuevo plazo, Adorni podría ser citado a prestar declaración indagatoria.

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