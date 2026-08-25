El secretario general de la UOM Quilmes, Varela y Berazategui, Vicente Adrián Pérez, fue detenido en el barrio porteño de Mataderos durante un control policial preventivo realizado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

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El sindicalista circulaba en un Peugeot 308 gris junto a su chofer y su custodio cuando efectivos de la División de Investigaciones Comunales detuvieron el vehículo en el marco de tareas de patrullaje preventivo. Al realizar la inspección del rodado, los agentes hallaron un bolso con dos pistolas, dos cuchillos y un bate de béisbol.

Ante el hallazgo, los tres ocupantes fueron inmediatamente aprehendidos y trasladados a disposición de la Justicia. Junto al dirigente gremial quedaron detenidos su chofer, José Ignacio Esquivel, y Pedro Fabián Pérez, quien cumplía funciones de custodia.

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Los imputados quedaron a disposición de la UFLA Sur Nº9, mientras se avanzan con los peritajes correspondientes para determinar la procedencia del material secuestrado y establecer eventuales responsabilidades penales.

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