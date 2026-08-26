El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles a las 10:00 una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda en la que anunciará nuevas medidas económicas, en una jornada que será clave para el Gobierno de Javier Milei tanto en materia económica como legislativa.

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La presentación se realizará pocas horas antes del inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con los proyectos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

La decisión de convocar a la conferencia surgió de la reunión de la mesa política del oficialismo que se realizó este martes en la Casa Rosada y que estuvo enfocada, entre otros temas, en la estrategia para afrontar una semana legislativa clave.



Caputo llegará a la conferencia después de haber participado este martes de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. El encuentro se extendió durante más de dos horas y tuvo como uno de sus principales ejes la estrategia legislativa del oficialismo para las próximas jornadas.

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