El Gobierno nacional anunció este miércoles un nuevo esquema para intentar reactivar el crédito hipotecario y ampliar el acceso a la vivienda. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una iniciativa que contempla utilizar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para generar financiamiento de largo plazo destinado al sistema bancario.

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La propuesta busca resolver uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado hipotecario argentino, donde los bancos otorgan préstamos a plazos extensos, mientras que gran parte de su fondeo proviene de depósitos de corto plazo.



Según explicó Caputo, los recursos del FGS permitirán generar depósitos públicos de largo plazo en los bancos, que luego podrán ser utilizados como fuente de financiamiento para nuevos créditos hipotecarios. La intención es que las entidades puedan contar con fondos durante períodos compatibles con la duración de las hipotecas, reduciendo así el descalce entre los plazos de captación y los de los préstamos.



El mecanismo apunta específicamente a fortalecer la oferta de créditos para vivienda ajustados por UVA, una modalidad que volvió a crecer durante los primeros meses de la recuperación del crédito, pero que posteriormente registró una desaceleración.



Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no comprará directamente las hipotecas otorgadas por los bancos. El FGS aportará liquidez mediante instrumentos de largo plazo, mientras serán los bancos los encargados de otorgar los préstamos hipotecarios a sus clientes.



De esta manera, el Ejecutivo busca utilizar los recursos administrados por la ANSES como una herramienta para generar mayor profundidad en el mercado financiero y favorecer el financiamiento de largo plazo.



El anuncio de Caputo se produjo en una jornada de fuerte actividad económica y política para la administración de Javier Milei.

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