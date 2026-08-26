El juez Rodrigo Giménez Uriburu solicitó un informe detallado sobre los movimientos de Cristina Fernández dentro del edificio donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del control judicial de su detención.

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La medida fue dispuesta luego de que se conociera la adquisición del departamento ubicado inmediatamente debajo de su vivienda por parte de Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a la agrupación La Cámpora.

A través de un oficio, el magistrado requirió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que informe si existen registros o alertas de eventuales desplazamientos de la exmandataria hacia esa unidad, así como también sobre sus movimientos hacia espacios comunes como la terraza del edificio.

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En ese sentido, se recordó que Fernández cuenta con autorización para acceder a la terraza desde el 17 de septiembre de 2025, además de los informes periódicos que el organismo remite al juzgado en el marco del monitoreo electrónico.

Actualmente, el régimen judicial vigente le permite realizar una salida diaria de hasta dos horas en horario diurno, entre las 06:00 y las 20:00, bajo supervisión. El requerimiento se inscribe en el seguimiento de la condena dictada en la causa Vialidad y su situación procesal en el expediente conocido como Cuadernos.

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