La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, en una sesión realizada en el Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por el bloque oficialista y acompañada por sectores aliados.

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La iniciativa obtuvo media sanción con 144 votos afirmativos y establece cambios estructurales en el funcionamiento de la autoridad monetaria, entre ellos la consolidación del principio de emisión cero y la prohibición del financiamiento directo al Tesoro Nacional.

El proyecto también introduce disposiciones orientadas a reforzar la autonomía del organismo frente al Poder Ejecutivo, en el marco de una reforma más amplia de la política monetaria.

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Tras su aprobación en la Cámara baja, la propuesta será girada al Senado, donde continuará su tratamiento legislativo para su eventual sanción definitiva.

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