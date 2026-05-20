Media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años, fija penas de hasta 15 años, crea institutos especiales y reconoce derechos de las víctimas, con fuerte discusión política.