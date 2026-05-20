Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca
El proyecto promovido por Sturzenegger obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. Sigue el debate por la Zona Fría.
El proyecto promovido por Sturzenegger obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. Sigue el debate por la Zona Fría.
Lo comunicó hoy el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, José Luis Espert, en una conferencia de prensa en la Cámara baja.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años, fija penas de hasta 15 años, crea institutos especiales y reconoce derechos de las víctimas, con fuerte discusión política.