El oficialismo logró la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, durante una sesión en la que se aprobó en general el proyecto impulsado por Patricia Bullrich, con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz acompañaron a los libertarios. El peronismo se mantuvo unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general.

El nuevo Régimen Penal Juvenil reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para delitos con condenas menores a 10 años prevé sanciones alternativas como amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.

La norma también pone énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tengan garantizado el derecho a la educación, atención médica y tratamiento por adicciones. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe de manera absoluta la convivencia con detenidos mayores de edad.

Además, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro eje central es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Fuente: con información de Infobae