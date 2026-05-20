La Cámara de Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto conocido como Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para eliminar normativas consideradas obsoletas. En paralelo, el oficialismo también logró bloquear un nuevo intento de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y avanza en el tratamiento de modificaciones al régimen de Zona Fría.

Ads

El proyecto, promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, por lo que ahora deberá ser debatido en el Senado. La iniciativa apunta a derogar leyes dictadas desde 1864 hasta la actualidad que, según el oficialismo, han perdido vigencia o quedaron superadas por los avances tecnológicos y los cambios institucionales.

Entre los ejemplos mencionados por el propio Sturzenegger figuran normas que regulaban el carnet de mochilero, el control de palomas mensajeras, la autorización de la televisión a color o incluso una disposición redactada por Domingo Faustino Sarmiento para premiar el descubrimiento de minas de carbón.

Ads

Puede interesarte

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron el alcance del proyecto y advirtieron que la depuración normativa también incluye leyes de mayor impacto, como aquellas vinculadas a la producción pública de medicamentos o a la validación cartográfica del territorio nacional, históricamente bajo la órbita del Instituto Geográfico Militar.

En paralelo a la aprobación de la Ley Hojarasca, el oficialismo consiguió sostener su estrategia parlamentaria al bloquear nuevamente la interpelación a Adorni, en medio de tensiones políticas por la gestión del Gobierno.

Ads

Además, la Cámara baja continúa avanzando en el debate sobre cambios en el régimen de Zona Fría, una política clave para el costo del gas en regiones con bajas temperaturas. El oficialismo busca llevar el proyecto al recinto en las próximas sesiones, en un contexto de fuerte impacto del invierno en distintas ciudades del país.

Fuente: con información de DIB