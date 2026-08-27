El proyecto obtuvo media sanción con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones, y ahora deberá ser debatida en el Senado.

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La iniciativa constituye una ampliación del régimen de Inocencia Fiscal aprobado anteriormente y apunta a extender los beneficios para un mayor número de contribuyentes. Entre los principales cambios, elimina restricciones patrimoniales y de ingresos para acceder al régimen simplificado, además de ampliar los plazos para adherirse al sistema.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá incentivar la incorporación de ahorros al circuito formal de la economía, reducir cargas administrativas y brindar mayor seguridad jurídica a quienes regularicen su situación fiscal. El proyecto también busca simplificar la determinación del Impuesto a las Ganancias para quienes opten por el régimen especial.

Durante el debate, legisladores de la oposición cuestionaron la iniciativa al considerar que podría beneficiar a contribuyentes que mantuvieron fondos fuera del sistema formal. Sin embargo, el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios para avanzar con la propuesta y obtener la media sanción en la Cámara baja.

Con la aprobación en Diputados, la discusión parlamentaria continuará ahora en el Senado, donde el Gobierno buscará convertir en ley una de las iniciativas económicas que considera clave para fomentar la formalización de ahorros y profundizar el proceso de desregulación tributaria.

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